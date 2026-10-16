Juicebox : les coups de coeur de la rentrée !

Bonjour à tous,
Juicebox revient après cette pause estivale avec le plein de nouveautés musicales. Idéal pour recharger les batteries et découvrir de nouveaux sons !
Dans ce nouvel épisode, vous aurez l’occasion d’écouter les voix soul de Kat Eaton et The Womack Sisters. Douglas Diamond vous fera voyager avec son titre « All Night ». Et enfin notre rdv prendra fin avec les sons très dansant de DiscoGram et Folamour !
Belle découverte et bonne écoute à tous !
- Aure – A ti te tengo
- Bleu Soleil – Faster (rework) feat Sabry
- Kat Eaton – Better Left Unsaid
- Soluza – Bleu Ocean
- Coraline Gaye – La Fusée
- Yaya bey – Blue
- Mah Damba – Bakary Djan
- The Womack Sisters – All Around
- Keishera – Yuh Nah Ready
- Vince Staples – Blackberry Marmalade
- Blind Yeo – Colour Pilow / Kologo
- Douglas Diamond – All Night
- DiscoGram – Winners
- Folamour, Flavia Coelho – Zoubi feat Flavia Coelho