Juicebox : les coups de coeur de la rentrée !

Bonjour à tous,

Juicebox revient après cette pause estivale avec le plein de nouveautés musicales. Idéal pour recharger les batteries et découvrir de nouveaux sons !

Dans ce nouvel épisode, vous aurez l’occasion d’écouter les voix soul de Kat Eaton et The Womack Sisters. Douglas Diamond vous fera voyager avec son titre « All Night ». Et enfin notre rdv prendra fin avec les sons très dansant de DiscoGram et Folamour !

Belle découverte et bonne écoute à tous !