Publié le par Maxime R

Juicebox : les coups de coeur de la rentrée !

Bonjour à tous,

Juicebox revient après cette pause estivale avec le plein de nouveautés musicales. Idéal pour recharger les batteries et découvrir de nouveaux sons !

Dans ce nouvel épisode, vous aurez l’occasion d’écouter les voix soul de Kat Eaton et The Womack Sisters. Douglas Diamond vous fera voyager avec son titre « All Night ». Et enfin notre rdv prendra fin avec les sons très dansant de DiscoGram et Folamour !

Belle découverte et bonne écoute à tous !

  • Aure – A ti te tengo
  • Bleu Soleil – Faster (rework) feat Sabry
  • Kat Eaton – Better Left Unsaid
  • Soluza – Bleu Ocean
  • Coraline Gaye – La Fusée
  • Yaya bey – Blue
  • Mah Damba – Bakary Djan
  • The Womack Sisters – All Around
  • Keishera – Yuh Nah Ready
  • Vince Staples – Blackberry Marmalade
  • Blind Yeo – Colour Pilow / Kologo
  • Douglas Diamond – All Night
  • DiscoGram – Winners
  • Folamour, Flavia Coelho – Zoubi feat Flavia Coelho

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