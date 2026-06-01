Le retour de Juicebox, vos nouveautés musicales !

Bonjour à tous,

C’est Maxime, je suis de retour sur Radio Campus Angers avec l’émission Juicebox, pour vous proposer les dernières nouveautés musicales !

Au cours de cette heure, les sonorités funk, jazzy seront à la fête avec notamment les groupes Brooklyn Funk Essentials ou MF Robots. De la douceur également avec le groupe Grife. Et nous voyagerons vers les contrées latines avec Leo Middea.

Belle découverte et bonne écoute !

01-Brooklyn Funk Essentials – 77 Blackout

02-BusCrates – For All Those feat T.R.A.C.

03-Jeanne Bonjour – Métamorphose

04-Crache – Le Fond

05-Bonne nuit – Montréal

06-Dopamoon – Vibrations (Feat Social Dance)

07-Goodbye Karelle – Nice Run Bird (feat Peypo)

08-Grife – Soeur d’oranger

09-James Greenwood – Satisfactory

10-It It Anita – BIMB

11-Leo Middea – Fio de Bronze

12-MF Robots – Show Us The Way

13-Delfonic – Disco Party

L’image est la pochette de l’album « Noticias da Puglia » de Leo Middea