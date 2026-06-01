Le retour de Juicebox, vos nouveautés musicales !

Bonjour à tous,
C’est Maxime, je suis de retour sur Radio Campus Angers avec l’émission Juicebox, pour vous proposer les dernières nouveautés musicales !
Au cours de cette heure, les sonorités funk, jazzy seront à la fête avec notamment les groupes Brooklyn Funk Essentials ou MF Robots. De la douceur également avec le groupe Grife. Et nous voyagerons vers les contrées latines avec Leo Middea.
Belle découverte et bonne écoute !
- 01-Brooklyn Funk Essentials – 77 Blackout
- 02-BusCrates – For All Those feat T.R.A.C.
- 03-Jeanne Bonjour – Métamorphose
- 04-Crache – Le Fond
- 05-Bonne nuit – Montréal
- 06-Dopamoon – Vibrations (Feat Social Dance)
- 07-Goodbye Karelle – Nice Run Bird (feat Peypo)
- 08-Grife – Soeur d’oranger
- 09-James Greenwood – Satisfactory
- 10-It It Anita – BIMB
- 11-Leo Middea – Fio de Bronze
- 12-MF Robots – Show Us The Way
- 13-Delfonic – Disco Party
L’image est la pochette de l’album « Noticias da Puglia » de Leo Middea