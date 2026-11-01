Juice Box : du soleil, des émotions et du groove

Coucou tout le monde, c’est Mélina ! Pour ma première émission dans Juice Box, je vous ai préparé une sélection aux sonorités bien variées. On commence avec un peu de soleil grâce aux sonorités latines d’Arto et du duo Curió Curió, avant de se laisser porter par des voix douces et des morceaux plus mélancoliques. On change ensuite d’ambiance avec du reggae et du dub, entre héritage familial, messages d’espoir et inspirations venues du cinéma. Et pour finir, place au groove avec DiscoGram ! Il devrait y en avoir pour tous les goûts !

Bonne écoute et à très vite sur Radio Campus Angers !