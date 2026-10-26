Publié le par Etienne Devèche

Juicebox : Les pépites de l’été

Salut, c’est Julien, le volontaire à la programmation de la Radio. Aujourd’hui dans Juicebox, je vous présente les pépites qui sont sorties pendant l’été !

Au programme, des artistes français avec Laure Briard, Salade de Bruits, Tour-Maubourg et Monfort, et un bon cocktail de nouveautés venues par bateau d’outre mer ! Du psyché avec Blind Yeo, de l’afropop avec Mah Damba, du rap avec Hella, il devrait y en avoir pour tous les gouts. Le côté jazz est quand à lui assuré par Lakecia Benjamin et Kubix, et ce dernier nous apportera même un peu de reggae ! Pour ce qui est des musiques plus tranquilles, yaya bey s’en chargera avec sa sublime voix, et Hikari avec sa Folk/Ambient ! Bine sur, on terminera ce grand voyage avec Beth Orton pour se dire à très vite !

Bonne écoute, et à très vite sur les ondes !

  • 01 – Laure Briard – Force Invisible
  • 02 – Mah Damba – Anga Bara
  • 03 – Blind Yeo – Today/Tomorrow
  • 04 – Salade de Bruits – L’ail
  • 05 – Tour-Maubourg – Falling
  • 06 – Hella – We Left Everything On The Dance Floor
  • 07 – yaya bey – Blue
  • 08 – Lakecia Benjamin – We Dream
  • 09 – Monfort – We Have
  • 10 – Kubix – Early Morning
  • 11 – Hikari – Yuki no Kessho
  • 12 – Beth Orton – Otherside

 

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