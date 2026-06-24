Les nouveautés musicales du mois de juin

Bonjour à tous,
Juicebox est de retour en ce mois de juin avec les nouveautés musicales de cette année, idéal avant l’été !
Au programme : du jazz avec les toulousaines du groupe Cocanha, les sonorités africaines avec le nouvel album de Cheikh Ibra Fam, ou bien encore les sons électro qui vous feront voyager avec le groupe Fauna.
Belle découverte et bonne écoute !
- 01-Nene Vasquez – Calypso Blues (Mo’ Horizons Remix)
- 02-Cocanha – Remenanuèch
- 03-Cyril Cyril et le syndicat du futur – Le petit bonhomme orange
- 04-Bandit Bandit – Joli Voyage
- 05-Jalou – Phoenix
- 06-Hokube – It’s Yours
- 07-Cheikh Ibra Fam – Gondi
- 08-Dominique Fils – Aimé – The River
- 09-Flo Naegeli – Closer
- 10-Moonchild – Not Sorry (feat Rapsody et Jil Scott)
- 11-Hollie Cook – Dub Me In Yours Arms
- 12-Fauna – Bland Traden
- 13-Frédéric Soulard – The Great Dance
- 14-Daphni – Eleven
L’image est la pochette de l’album « Get High » de Frédéric Soulard