Les nouveautés musicales du mois de juin

Bonjour à tous,

Juicebox est de retour en ce mois de juin avec les nouveautés musicales de cette année, idéal avant l’été !

Au programme : du jazz avec les toulousaines du groupe Cocanha, les sonorités africaines avec le nouvel album de Cheikh Ibra Fam, ou bien encore les sons électro qui vous feront voyager avec le groupe Fauna.

Belle découverte et bonne écoute !

01-Nene Vasquez – Calypso Blues (Mo’ Horizons Remix)

02-Cocanha – Remenanuèch

03-Cyril Cyril et le syndicat du futur – Le petit bonhomme orange

04-Bandit Bandit – Joli Voyage

05-Jalou – Phoenix

06-Hokube – It’s Yours

07-Cheikh Ibra Fam – Gondi

08-Dominique Fils – Aimé – The River

09-Flo Naegeli – Closer

10-Moonchild – Not Sorry (feat Rapsody et Jil Scott)

11-Hollie Cook – Dub Me In Yours Arms

12-Fauna – Bland Traden

13-Frédéric Soulard – The Great Dance

14-Daphni – Eleven

L’image est la pochette de l’album « Get High » de Frédéric Soulard