Juicebox, vos nouveautés musicales pour l’été !

Bonjour à tous,
Juicebox revient pour une dernière émission avant de se retrouver à la rentrée ! De quoi garnir sa playlist pour cet été et découvrir les dernières nouveautés musicales de cette année !
Cette semaine, nous découvrons les jolis textes des morceaux de Sainte Nicole et La Souterraine. Puis les membres de la Cafetera Roja, groupe multiculturel né dans les rues de Barcelone, viennent apporter leur bonne humeur avec leur morceau « La Kfet ». Nous écoutons également plusieurs groupes de rock, indie, psyché, qui vont vous enchanter à l’instar du groupe The Sophs. Nous terminons cette émission par un entrainant morceau de groove, disco de Jérôme Derradji.
Belle découverte et bonne écoute à tous !
- 01-Nuevos Rios – Mi Bombo
- 02-Sainte Nicole – Jolie Mascarade
- 03-La Souterraine – Dis-Moi Toi
- 04-Jael – A blessing (feat Sr. Wilson)
- 05-Joshua Idehen – Brother
- 06-Memorials – Dropped Down The Well
- 07-Poppy Ackroyd – Shimmer
- 08-Nubiyan Twist – How Far Feat. Manifest, Eniola
- 09-La Cafetera Roja – La Kfet
- 10-Lispector – The Runners
- 11-Ista – Waves
- 12-The Lanskies –Magical World
- 13-The Sophs – They Tod Me Jump, I Said How High
- 14-Nu Genea – Scialla
- 15-Jerome Derradji – Never
L’image est la pochette de l’album « In Sound To All » de Ista