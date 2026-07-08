Juicebox, vos nouveautés musicales pour l’été !

Bonjour à tous,

Juicebox revient pour une dernière émission avant de se retrouver à la rentrée ! De quoi garnir sa playlist pour cet été et découvrir les dernières nouveautés musicales de cette année !

Cette semaine, nous découvrons les jolis textes des morceaux de Sainte Nicole et La Souterraine. Puis les membres de la Cafetera Roja, groupe multiculturel né dans les rues de Barcelone, viennent apporter leur bonne humeur avec leur morceau « La Kfet ». Nous écoutons également plusieurs groupes de rock, indie, psyché, qui vont vous enchanter à l’instar du groupe The Sophs. Nous terminons cette émission par un entrainant morceau de groove, disco de Jérôme Derradji.

Belle découverte et bonne écoute à tous !

01-Nuevos Rios – Mi Bombo

02-Sainte Nicole – Jolie Mascarade

03-La Souterraine – Dis-Moi Toi

04-Jael – A blessing (feat Sr. Wilson)

05-Joshua Idehen – Brother

06-Memorials – Dropped Down The Well

07-Poppy Ackroyd – Shimmer

08-Nubiyan Twist – How Far Feat. Manifest, Eniola

09-La Cafetera Roja – La Kfet

10-Lispector – The Runners

11-Ista – Waves

12-The Lanskies –Magical World

13-The Sophs – They Tod Me Jump, I Said How High

14-Nu Genea – Scialla

15-Jerome Derradji – Never

L’image est la pochette de l’album « In Sound To All » de Ista