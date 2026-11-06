Juicebox : des sons réconfortants pour entrer dans l’automne

Bonjour à tous,

Ca y est, on est pleinement dans l’automne, la nuit tombe plus vite, les feuilles des arbres changent de couleur, les températures sont plus fraiches et donnent envie d’être au chaud, au coin d’un feu !

Pour que l’entrée dans cette nouvelle saison se fasse de la meilleure des manières, j’ai la solution : des morceaux doux, indie, folk, comme le son « This Life of Mine » du groupe Oan Kim & The Dirty Jazz ou bien le morceau « Spill » de la bande originaire des Etats-Unis, Slow Pulp. Le groove de Bella Brown & The Jealous Lovers viendra enflammer les ondes et les chaumières. Et enfin, un petit coup de cœur pour le groupe Palace of Mirrors qui vous fera voyager avec le morceau « la Révolte des Marionnettes » !

Belle découverte et bonne écoute à tous !