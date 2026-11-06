Juicebox : des sons réconfortants pour entrer dans l’automne

Bonjour à tous,
Ca y est, on est pleinement dans l’automne, la nuit tombe plus vite, les feuilles des arbres changent de couleur, les températures sont plus fraiches et donnent envie d’être au chaud, au coin d’un feu !
Pour que l’entrée dans cette nouvelle saison se fasse de la meilleure des manières, j’ai la solution : des morceaux doux, indie, folk, comme le son « This Life of Mine » du groupe Oan Kim & The Dirty Jazz ou bien le morceau « Spill » de la bande originaire des Etats-Unis, Slow Pulp. Le groove de Bella Brown & The Jealous Lovers viendra enflammer les ondes et les chaumières. Et enfin, un petit coup de cœur pour le groupe Palace of Mirrors qui vous fera voyager avec le morceau « la Révolte des Marionnettes » !
Belle découverte et bonne écoute à tous !
- Ely Combo – Express Yourself
- Felix Antonio – Waiting for the Sun to Rise
- Oan Kim & the Dirty Jazz – This Life of mine
- Slow Pulp – Spill
- Bella Brown & The Jealous Lovers – Stay too long
- Gaïa Elsey – Libre
- Ciska Ciska – Jump Right In
- Futuro Pelo – Power Supply
- Palace of Mirrors feat Thomas – La Révolte des Marionnettes
- Sameer Ahmad – Mutombo (feat Taipan)
- Ben plg – Les avions dessinent dans le ciel
- Taftir – Tavasim
- Brama – La Raive
- RE-201 feat. Awa Fall – Born To Be Dub (Zion Train Remix)
- Monoko – Thinkin ‘bout you always