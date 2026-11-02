Juicebox : La playlist de l’été est là !

Salut, c’est Julien, le volontaire à la programmation de la Radio. Aujourd’hui dans Juicebox, je vous présente la playlist de l’été !

Au programme, pas mal de musique brésilienne avec notamment Animal Invisivel, Joyce & Tutty Moreno et Mari Froes. De l’instrumental est aussi au menu avec Taftir, Santino Surfers ou encore le duo Peggy Buard/Emilie Chevillard. Un peu de jazz, bien sur, avec Marco Benevento et Peter Gall, mais aussi de la folk et du rock indé et de la folk avec Holly Wave et Asara. Et le plus fou, c’est que tous ces fabuleux morceaux sont à retrouver avec bien d’autres dans la playlist de l’été de votre radio préférée !

Bonne écoute, et à très vite sur les ondes !