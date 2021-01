Juicebox 16-01-2021

Juicebox où un survole au dessus des derniers morceaux rentrés dans la radio.

Nous entamons le voyage par une douceur jazz avec un duo habitant la Big Apple et une rêverie de Pierre Richard. Nous poursuivons en compagnie de morceaux trip hop avec un instrumental du jeune producteur parisien Tour-Maubourg et un extrait du dernier album de Wax Tailor. Nous traversons l’atlantique de nouveau découvrir Liam Bailey et Double Tiger qui nous gratifie d’un bel album reggae chacun. Reprise hip hop classique américain pour les bordelais de Boobooz All Star qui lance le groove dans cette émission. Nous continuons à barouder vers le canada où l’une des tête pensante du label Cosmovision remix un track de El Gato Negro. Puis nous filons vers la Guadeloupe 80’s qui zouk, la Grèce des 60’s, le Zimbabwe rock des 70’s…en passant par la Colombie et le Viêt-Nam avant de conclure avec un sextuor belge qui rend hommage à la scène jazz éthiopienne.

La musique est partout, elle nous fait voyager dans le temps et l’espace. A la semaine prochaine de nouvelles pépites musicales.

L’illustration de la semaine est celle de Brandee Younger & Dezron Douglas pour l’album Force Majeure sortie chez International Anthem Records