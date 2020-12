Juicebox 11-12-2020

Nouvelle plongée dans les nouveautés de la programmation.

Avec une respiration downtempo pour débuter en compagnie de ce beau morceau de l’américain Andrew Rothschild. On reste sur la côté ouest avec un projet alliant instrumentation traditionnelle indienne et rap pour s’envoler ensuite vers la Pologne rejoindre le producteur dubstep Radikal Guru. Nous redescendons ensuite vers Israël avec la découverte du quatuor post-folklorique Satellites. Nous prendrons ensuite la direction des rues du Caire et son vacarme ambient se remémorer un morceau raï revisité par un producteur actuel. Nous poursuivons vers le Maroc où le label Casa Voyager à signé un très bon EP de Ghetto-Tech d’un producteur de Détroit. Nous partons ensuite vers deux délassements sonores plus baléaric avec un musicien canadien et deux grands personnages de la scène électronique scandinave. Fin de parcours dans l’Hexagone rendre hommage à quelques jeunes pousses pop/rock qui rafraichissent cette fin d’année avec leur dernier et premier album.

Bon voyage et bonne écoute.

L’illustration est le quatrième album de Radikal Guru, Beyonds the Borders sortie sur le label Moonshine Records