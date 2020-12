Juicebox 04-12-2020

Voyage au coeur de la programmation de RCA!

Un brin de soleil pour fêter l’arrivée sereine de l’hiver. On commence en partant à la découverte d’un pionner des musiques électroniques dont le label Sacred Bones, ressort la discographie actuellement. Une traditionnelle douceur afin de commencer l’heure. Nous revenons vers la France avec un instrumental du beatmaker Blanka pour ensuite vibrer aux sons neo-oldies jamaïcain de Londres au Volcan d’Auvergne. On file vers l’Afrique du Sud découvrir deux beaux projets que sont le duo Thaba avec un album posthume de son parolier et le blues de Soweto des Urban Village visité ici par la deep-house de la productrice Chloé, un délice. Fin de parcours entre une reprise Réunionnaise groovy, une future star Capverdienne, un rock malien vitaminé et une réminiscence androïdo-tokyoïte issue d’une belle compilation sur Wewantsounds. La fin du périple se trouve à Chicago dans les appartements laboratoires de jeunes gens qui font balbutier les premières mélodies synth-disco de la house nation.

L’illustration provient de la dernière sortie du label Mawimbi avec le dj lyonnais James Stewart