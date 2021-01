Juicebox-22-01-2021

Bienvenue dans ce nouveau voyage hebdomadaire dans les nouveautés musicales du 103 f.m qui débute avec un album tendre à la pochette surprenante par une américaine qui vit à NYC. Nous traversons l’Atlantique rejoindre 3 projets post-punk-funk dont les très réussis Ep de Serpent et le 3ème album du duo Blackmail. Nous passons une partie plus axé vers les pistes de danse avec une kitscherie française de 1990, une pépite synth-funk sud-africaine, la house baléarique de Benedek, une compilation groove 80’s portugaise et un magnifique track de deep-house italienne. Retour dans les USA revendicatif de Mr Lif. et Common pour conclure l’émission.

L’illustration est d’ailleurs celle du dernier album du rappeur de Chicago, Black Revolution Pt.1.

Bonne écoute et bonne découverte