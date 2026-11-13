195 Special Lumière Noire (Chloé, Molécule,…)

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label Lumière Noire seront le fil rouge du mix.
Lien ver la cagnotte Ulule de Radio Campus Angers (a partir de 1 euro)
https://fr.ulule.com/radiocampusangers/
Playlist :
Utah > Molécule /
Repeating The Obvious > Chloé /
YB > Molécule /
Ummo > You Man /
Somlake > Destino (Yuksek) & Iñigo Vontier /
Magic > Iñigo Vontier /
Still Care (Chralotte Benkis Remix) > Remain & daWad /
Phantom > Molécule /
The Dawn (Sequenza Version) > Chloé & Vassilena Serafimova /
Vegan Pony > Nicol /
Mare A Mare (Sequenza Version) (Irène Drésel Remix) > Chloé & Vassilena Serafimova /
Terreur Nocturne > Destino /
Drifter > Chloé /
Inner Bass > Chloé /
Zeitnot > Chloé /
Its All Lies > Kike Am Radar /
Distrorted Dance (Leonor Remix) > Chloé /
Dark Room (Excerpt from Counting Stars With You) > Chloé /
Control (Raw Version) > Chloé /
Monastic > Leonor Fausto /
Step Inside > The Populists /