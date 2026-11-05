194 Special Partout Records (Juan Atkins, Nicolas Etorena, Happy707…)

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label Partout seront le fil rouge du mix.
Lien Vers la cagnotte Ulule de la radio (a partir de 1 euro) : https://fr.ulule.com/radiocampusangers/?fbclid=IwY2xjawVZ1z1leHRuA2FlbQIxMQBwZG9mBXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR_hvgoY1br4Hvg8Hp-GjRw1bsShex2Bd6HBsG3lQ0mt1QnVU0hDd2FzYfMHaQ_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw
Playlist :
Menace Mike > Tyf /
Polymono > Happy707 /
Anahata > Phontonz /
Datacide > Difool /
Back At Ya > Böhm /
Straight From The Heart > Phontonz /
Metalic Sky > Happy707 /
The Craziest > Nicolas Etorena /
Crossover.wav > The Model /
Sunlight > Juan Atkins /
Martians At Work > Juan Atkins /
Komputerok > Break 3000 /
Jun16 (Retro Mix) > Matthew Hartshom /
Jackin Back > Marcus Paulson /
NRJ > Radu Dracul /
Electric State > Nicolas Etorena /
Second Signal > Sousk /
Pandoras Vox > Radu Dracul /
Music For Dealers > UHF /
The Sound of the South > Log In /
The Mission > Juan Atkins /