194 Special Partout Records (Juan Atkins, Nicolas Etorena, Happy707…)

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label Partout seront le fil rouge du mix.

Lien Vers la cagnotte Ulule de la radio (a partir de 1 euro) : https://fr.ulule.com/radiocampusangers/?fbclid=IwY2xjawVZ1z1leHRuA2FlbQIxMQBwZG9mBXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR_hvgoY1br4Hvg8Hp-GjRw1bsShex2Bd6HBsG3lQ0mt1QnVU0hDd2FzYfMHaQ_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw