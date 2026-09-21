Publié le par Coinx

#188 Special FCZ Records

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label FCZ Records seront le fil rouge du mix.

Photo Prise l’or du spectacle « Verne » au Accroche Coeur 2026

Playlist :

Street Autohrity > Juan Moreno /

Acid Cat > PØME /

F.k Acid (Sektor M Remix) > Lorenzo Chi /

Neural > Sektor M /

Breathe > LNXXN /

Upside Down > TIMO /

Antifitrion > Martin Gioia /

Bitzz High (LNXXN Remix) > Lorenzo Chi /

Industria Hindu > GIBS /

Mercury > Minimal Impossible /

Mind Faqqed > Lorenzo Chi /

Impossiblites > Minimal Imossible /

Hopeful > Sektor M /

Efforvescent > Contrasilencio /

Equalizer > Contrasilencio /

Cerebral > Sektor M /

Hypercomplex > Sektor M /

Intuition > Sektor M /

Hypercomplex > Sektor M /

L.F.M. > SuicideBOY /

Super Truck > DVDCH /

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