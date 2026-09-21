188 Special FCZ Records

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label FCZ Records seront le fil rouge du mix.
Photo Prise l’or du spectacle « Verne » au Accroche Coeur 2026
Playlist :
Street Autohrity > Juan Moreno /
Acid Cat > PØME /
F.k Acid (Sektor M Remix) > Lorenzo Chi /
Neural > Sektor M /
Breathe > LNXXN /
Upside Down > TIMO /
Antifitrion > Martin Gioia /
Bitzz High (LNXXN Remix) > Lorenzo Chi /
Industria Hindu > GIBS /
Mercury > Minimal Impossible /
Mind Faqqed > Lorenzo Chi /
Impossiblites > Minimal Imossible /
Hopeful > Sektor M /
Efforvescent > Contrasilencio /
Equalizer > Contrasilencio /
Cerebral > Sektor M /
Hypercomplex > Sektor M /
Intuition > Sektor M /
Hypercomplex > Sektor M /
L.F.M. > SuicideBOY /
Super Truck > DVDCH /