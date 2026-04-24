Publié le par Coinx

#180 Special Musique de Fëte (Kasbah, Nowadays Records)

Pour cette session de Coinxomatik les compilations de Kasbah Musique de Fëte (Nodaways Records)  seront le fil rouge du mix.

Playlist :

The March Of Ur > Jarl Flamar & Olkan /

Zajal > Zajal /

Cosmic Byahayi > Tushen Raï X Shadi Khries /

Njoum Ellil feat Ben Sweeden > Benjemy /

Ttabla > Taxi Kebab /

Amazigh 303 feat Rural Brutal & Imazzalen > Les Frères Jackfruit /

Khelli خلِّي > Sharouh /

Les Hommes Bleus > Kabylie Minogue /

Le Désert En Folie > Saff3r /

Yallah > Meloko /

Karkar feat Lobna Noomen > Gasba.bpm /

Neon Hub > Moving Still /

Ezek > Farida Bady /

Habibi > Kasbah /

Lablabi > Sarv & Must Rousnam /

Alwane > Sabx /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.