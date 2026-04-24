180 Special Musique de Fëte (Kasbah, Nowadays Records)

Pour cette session de Coinxomatik les compilations de Kasbah Musique de Fëte (Nodaways Records) seront le fil rouge du mix.
Playlist :
The March Of Ur > Jarl Flamar & Olkan /
Zajal > Zajal /
Cosmic Byahayi > Tushen Raï X Shadi Khries /
Njoum Ellil feat Ben Sweeden > Benjemy /
Ttabla > Taxi Kebab /
Amazigh 303 feat Rural Brutal & Imazzalen > Les Frères Jackfruit /
Khelli خلِّي > Sharouh /
Les Hommes Bleus > Kabylie Minogue /
Le Désert En Folie > Saff3r /
Yallah > Meloko /
Karkar feat Lobna Noomen > Gasba.bpm /
Neon Hub > Moving Still /
Ezek > Farida Bady /
Habibi > Kasbah /
Lablabi > Sarv & Must Rousnam /
Alwane > Sabx /