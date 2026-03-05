Publié le par Coinx

#178 Special Boisha (Wamung, Tino Trøster…)

Pour cette session de Coinxomatik le label Boisha sera le fil rouge du mix.

Playlist :

Guard > Son Error /

2009 VIP > Wamung /

Friday The 13th > Exilles /

Fury Friends > Wamung /

Wrong Way Ticket > Tino Trøster /

Nummem > Wamung /

Stationary > Djus /

Im Fine > Wamung /

When All Quakes > Rkeat /

Double Glazed > Alberto Tolo /

Dino Love Triangle > Wamung /

In Bewegung > Wamung /

Sleep Well > Wamung /

Beastie Track > Tino Trøster /

I Feel > Trudge /

Red Mist > Tino Trøster /

Replicant Loop > Seigg /

Exit Strategy > Wamung /

Hey Boy Hey Girl Sport Mix > Genex /

Rip Screw > Dj Hörde /

Opiasio > Jxxxo /

Tool > Wamung /

A Nous > No.name /

Bombom > Dj Sun /

Blacklace > Fank /

Acrostic > Alberto Tolo /

Time We Shared > Swooh /

Anything > Versus /

