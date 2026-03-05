178 Special Boisha (Wamung, Tino Trøster…)

Pour cette session de Coinxomatik le label Boisha sera le fil rouge du mix.
Playlist :
Guard > Son Error /
2009 VIP > Wamung /
Friday The 13th > Exilles /
Fury Friends > Wamung /
Wrong Way Ticket > Tino Trøster /
Nummem > Wamung /
Stationary > Djus /
Im Fine > Wamung /
When All Quakes > Rkeat /
Double Glazed > Alberto Tolo /
Dino Love Triangle > Wamung /
In Bewegung > Wamung /
Sleep Well > Wamung /
Beastie Track > Tino Trøster /
I Feel > Trudge /
Red Mist > Tino Trøster /
Replicant Loop > Seigg /
Exit Strategy > Wamung /
Hey Boy Hey Girl Sport Mix > Genex /
Rip Screw > Dj Hörde /
Opiasio > Jxxxo /
Tool > Wamung /
A Nous > No.name /
Bombom > Dj Sun /
Blacklace > Fank /
Acrostic > Alberto Tolo /
Time We Shared > Swooh /
Anything > Versus /