175 Special Vincent Oleg Hyperconscience et Obliqu3

Pour cette session de Coinxomatik l’album Hyperconscience de Vincent Oleg qui vient de sortir en parallèle d’un livre qu’il a également écrit Hyperconscience Collective ainsi que les production du label Obliqu3 (dont le projet de Xaric Ghizeh 52) seront le fil rouge du mix.

Pour des info supplémentaires sur le projet de Vincent Oleg ce par ici : https://hyperconscience-collective.com/