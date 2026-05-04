Publié le par Coinx

Coinxomatik #181 : Special Spazio Disponibile

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label Spazio Dispinibile seront le fil rouge du mix.

Illustration : Photo de Jupiter prise a l’observatoire astronomique de St Saturnin (49)

Playlist :

Manuark > Voices From The Lake /

Magosa > Donato Dozzy /

In Giova > Voices From The Lake /

Parola Rework > Donato Dozzy & Anna Caragnano /

Hualien > Valentino Mora /

Ortica > Crossing Avenue /

Between The Lines > Svreca & Voices From The Lake /

Lahar > Neel /

Isolation > Svreca & Voices From The Lake /

M52 > Modes /

Flusso Dinamico > Marco Shuffle /

M44 > Modes /

EM Pattern > Mike Parker /

Hiss Spite > Cosimo Damiano /

Four Interwined Spirals > Kangding Ray /

Plastique (Live Version) > Zara /

Riflesso > Neel /

Hypno Trance > Donato Dozzy /

Odd Leash > Cosimo Damiano /

I Wish I Was Born A Cicada > Marcal /

