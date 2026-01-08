176 Special Astropolis Records (10ans Révolues and More)

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label Astropolis Records qui viennes de sortir une compilation pour leur 10 ans seront le fil rouge du mix.
Playlist :
The Dolphin Ambassador > Rone
10 Ans Révolus /
Poplar (Jennifer Cardini & Damon Jee Remix) > Blutch /
Sonate > Oniris & Benjamin Rippert
10 Ans Révolus /
Narcotica > Madben /
Cobalan (Mézigue Remix) > Blutch /
Orca > W.L.V.S (Manu Le Malin & Electric Rescue) /
Blacksmith (The Hacker Remix) > W.L.V.S /
Telegraph > Kmyle /
Come Into the Light > Trunkline & Zaatar
10 Ans Révolus /
The Pit feat Louisahh > W.L.V.S /
Lost In Time > Scan X & Electric Rescue
10 Ans Révolus /
Give Me > Kink
10 Ans Révolus /
Animal Suicide (Legowelt Remix) > Cuften /
Little Big Man > Manu Le Malin & Kmyle
10 Ans Révolus /