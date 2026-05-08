Publié le par Coinx

#182 Special Real Cumbia Activa

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label Real Cumbia Activa seront le fil rouge du mix.

photo prise au accroche coeur a Angers

Playlist :

Cumbia Nocturna > Real Cumbia Activa /

Cumbia Campirana (RCA Edit) > Real Cumbia Activa /

La Cumbia de Reynaldo > Real Cumbia Activa /

Cumbia de las Estrellitas > Plastic Toy Sounds x RCA /

No Te Pongas Brava (RCA Version) > La Sonora Dinamita /

Aunque Me Duela (RCA Rework) > Real Cumbia Activa /

RCA Quédate con el y que te vaya bien Edit > Grupo Jalado /

Rumbo al Paraiso (RCA Version) > Alberto Pedraza /

Trance Jaguar > Real Cumbia Activa /

Rascate La Nalga (RCA Edit) > Los De Akino /

Hay Güey (RCA DJ Tool) > Toy Selectah /

Cumbia Calavera > Real Cumbia Activa /

Azucar (RCA Version) > Kumbia Kings /

Twerkirki > Real Cumbia Activa /

Lluviaaaa feat DJ Arturo Herreca > Real Cumbia Activa /

Touch The Sky Panther Panther! Remix > Real Cumbia Activa /

La Vaca Tussa feat DJ Arturo Herreca > Real Cumbia Activa /

El Vacilon Pt 2 > Real Cumbia Activa /

Oye Traicionera (RCA Edit) > Pastor Lopez /

Sunflower > Real Cumbia Activa /

