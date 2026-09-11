Publié le par Coinx

#187 Special Planet Rythm

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label Planet Rythm seront le fil rouge du mix.

Playlist :

I Have Friends Everywhere > Yrsen /

Something Kills Us All > Gentian /

Friction > Ramon Tapia & Gaston Zani /

Junction > Linear System & Yrsen /

Random Rotation > RNGD /

The Way It Was > Gentian /

Daydream > Gentian /

Moon Rotation > DJ Dextro & Carado /

Temporal Grain > Hollen /

Insane > TA /

Whos Elvis 2020 > TA /

Synthetic > Hollen /

Friction State > Xqte /

Soft Squares > Müzmin /

Bewitched > Burden /

Etopia > Dani Sbert /

Microscope > Hollen /

Native > A. Paul /

River > Flits /

Social Obligation > Gentian /

Whisper > Flits /

Phase and Warp > Müzim /

Special Interferences > Vkn.modular /

Final Form > Linear System & Yrsen /

Rutinas Sonadas > Dani Sbert /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.