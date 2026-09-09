Publié le par Coinx

#186 Special Obscura (Fedele, Rez Dorsia,…)

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label Obsucra seront le fil rouge du mix.

Playlist :

Modular Madness > Fedele /

Tapa > Etri /

Apache Plume > Rez Dorsia /

Black Reflections > Rez Dorsia /

Condess > Juanito State /

Coded > Juanito State /

Starfield > Damon Jee /

Sequences > Agents Of Time /

Red Line > Rez Dorsia /

Toxic Sludge > MMYYLO /

Acid Teeth > MMYYLO /

Movin In > Futuristant Berny /

Revolution > Rez Dorsia /

Your Bounce > Fedele /

Unfolding Process > Abstract Division /

Rebel > SEQU3L /

Flat Spin > SEQU3L /

Dance Again > Paul Ursin /

Six Days > Fedele /

Measure 1 > Measured Man /

Trance Me > Madben /

Spike Express (The Hacker Remix) > Fedele /

Nostri Casus > Emitr /

Sonar Repetition > VNTM /

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