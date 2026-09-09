186 Special Obscura (Fedele, Rez Dorsia,…)

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label Obsucra seront le fil rouge du mix.
Playlist :
Modular Madness > Fedele /
Tapa > Etri /
Apache Plume > Rez Dorsia /
Black Reflections > Rez Dorsia /
Condess > Juanito State /
Coded > Juanito State /
Starfield > Damon Jee /
Sequences > Agents Of Time /
Red Line > Rez Dorsia /
Toxic Sludge > MMYYLO /
Acid Teeth > MMYYLO /
Movin In > Futuristant Berny /
Revolution > Rez Dorsia /
Your Bounce > Fedele /
Unfolding Process > Abstract Division /
Rebel > SEQU3L /
Flat Spin > SEQU3L /
Dance Again > Paul Ursin /
Six Days > Fedele /
Measure 1 > Measured Man /
Trance Me > Madben /
Spike Express (The Hacker Remix) > Fedele /
Nostri Casus > Emitr /
Sonar Repetition > VNTM /