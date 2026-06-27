Publié le par Coinx

#185 Special ATW Records (Mattik, Lemtom, Cenoia…)

Pour cette session de Coinxomatik les productions du label ATW Records seront le fil rouge du mix.

Playlist :

Black Mamba > Fede Aliprandi & Pablo Aristimino /

Have It Like > Lauren Lo Song /

Buck Shot Thru The Speaker > Mattik /

Bend Ya Back > Prozak /

Bumpa Bump > Hyphen /

See Me > Dennis Quin /

Trigger Talk > ZOIG /

Striaght From The Underground > Riordan /

Strictly Business > Mattik /

In The Meantime > CENOIA /

No Activities > CENOIA /

Set Me Free > CENOIA /

Musical Movement > Dennis Quin /

Number 1 > Eloq /

Twizted > ATW, Interplanetary Criminal & Main Phase /

Buss It Up > Lemtom /

The Devil > Lemtom /

Doin It feat MC DT > Silva Bumpa /

Gunman > Interplanetary Criminal & Riko Dan /

Like You Wanna > DJ Motu /

100% > ATW /

Badboyz > Milion /

Hype > ATW /

Steel Pulse feat Logan Olm > Hypo /

Burna > Club Angel /

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