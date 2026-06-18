Publié le par Coinx

#184 Mix Teaser pour L’Art en Cé Jardin by DJ Coinx

Pour cette session de Coinxomatik je vous ai préparé un mix pour teaser ma venue à l’Art en Cé Jardin ce dimanche au Ponts de Cé

Au programme de L’Art en Cé : Vannerie, Peinture, Théâtre, Art Textile, Photographie, Les Bateliers des Ponts…

Programme complet disponible ici : https://www.lespontsdece.fr/la-ville/informations/agenda/lart-en-ce-jardins

 

Vous pouvez aussi écouter l’interview que j’ai faite avec Delphine Lecompte (organisatrice de l’événement) à l’émission le Pédalo

https://www.radiocampusangers.com/emission/la-redac/le-pedalo/lart-en-ce-jardins-vous-invite-le-21-juin-pour-visiter-ses-jardins/

Playlist :

Wilddog > Felix Laband /

Gnawen (Osabaz 842 remix) > Kham Meslien /

Hide Out > Bahia Deluxe /

Rendezvous > Blue In Green /

Melange > Zeemo /

Lost Ritual in Arrakis > Zeemo /

Fiesta > 80s Casual /

Weapon Of Choice (Versão Salvador Ft Olodum) > Fatboy Slim /

The Land Of Oil And Tea > Krystian Shek /

Den Thelo Pia Na Xanarthis (Remix) > Imam Baildi, Mary Linda & Manolis Hiotis /

One & Only feat Charlie P > L'Entourloop /

Bal De Bamako feat Oxmo Puccino > L'Amomali /

Magic Miriam feat Miriam Makeba > Ajax-Tow /

Lala > Shkoon /

Prinve Vince > Kid Francescoli /

Angola (Carl Craig Remix) > Cesaria Evora /

Arab Skank > Grand Popo Football Club /

Very Chaud > Les Hauts /

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