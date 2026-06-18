184 Mix Teaser pour L’Art en Cé Jardin by DJ Coinx

Pour cette session de Coinxomatik je vous ai préparé un mix pour teaser ma venue à l’Art en Cé Jardin ce dimanche au Ponts de Cé
Au programme de L’Art en Cé : Vannerie, Peinture, Théâtre, Art Textile, Photographie, Les Bateliers des Ponts…
Programme complet disponible ici : https://www.lespontsdece.fr/la-ville/informations/agenda/lart-en-ce-jardins
Vous pouvez aussi écouter l’interview que j’ai faite avec Delphine Lecompte (organisatrice de l’événement) à l’émission le Pédalo
https://www.radiocampusangers.com/emission/la-redac/le-pedalo/lart-en-ce-jardins-vous-invite-le-21-juin-pour-visiter-ses-jardins/
Playlist :
Wilddog > Felix Laband /
Gnawen (Osabaz 842 remix) > Kham Meslien /
Hide Out > Bahia Deluxe /
Rendezvous > Blue In Green /
Melange > Zeemo /
Lost Ritual in Arrakis > Zeemo /
Fiesta > 80s Casual /
Weapon Of Choice (Versão Salvador Ft Olodum) > Fatboy Slim /
The Land Of Oil And Tea > Krystian Shek /
Den Thelo Pia Na Xanarthis (Remix) > Imam Baildi, Mary Linda & Manolis Hiotis /
One & Only feat Charlie P > L'Entourloop /
Bal De Bamako feat Oxmo Puccino > L'Amomali /
Magic Miriam feat Miriam Makeba > Ajax-Tow /
Lala > Shkoon /
Prinve Vince > Kid Francescoli /
Angola (Carl Craig Remix) > Cesaria Evora /
Arab Skank > Grand Popo Football Club /
Very Chaud > Les Hauts /