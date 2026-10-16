Publié le par Coinx

#191 Special Björk

Pour cette session de Coinxomatik les productions de l’Islandaise Björk seront le fil rouge du mix.

Playlist :

Hope > Björk /

Alarm Call > Björk /

Bachelorette > Björk /

One Day > Björk /

Sue Me > Björk /

All Is Full Of Love > Björk /

Human Behaviour > Björk /

Crying > Björk /

Big Time Sensuality > Björk /

Viloently Happy > Björk /

I Miss You (Underwater Mix) > Björk /

Enjoy (The Beats Mix) > Björk /

Venus As A Boy (Mykaell Riley Mix) > Björk /

Pagan Poetry > Björk /

Hyperballad (Subtile Abuse Mix) > Björk /

Dull Flame Of Desire (Modeselektor's Remix For Boys) > Björk /

Pluto > Björk /

Its On So Quiet > Björk /

Joga > Björk /

Army Of Me > Björk /

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