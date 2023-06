25 Beats and sounds | La fleur de l’âge | 26.05.23

Little love > Mounika. feat. Roland Faunte /

Leaving this land > mCurtis /

Holiday > JIM /

Craftsman > Wax Tailor /

La fleur de l'âge > L'Entourloop feat. Degiheugi /

Dog tag > Mazette feat. Noah23 /

Dishonor > Hippie Sabotage /

Steady punches > Al'Tarba x Kognitif /

Play the silences > Hippie Sabotage /

Flash fire > Kognitif /

Eclair > AllttA /

The Curse > Agnes Obel (Senbeï remix) /

Microworlds > CloZee /

Invictus > Phazz /

About life > Roots Raid feat. Cookah & Likkle Ferguson /

Do me right > Nazamba feat. Telly & O.B.F /

Don't smoke > Mounika. /