492 Kizuna (09/02/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une #sélection2025 #stepper & #dub. Vous pourrez écouter entre autre : Youthie, Easton Clarke, 10,000 Lions feat. Dave Daddario, Noise Pollution Academy feat. Shak Manaly, Tor.Ma in Dub et bien d’autres encore ….!

J’ai eu aussi le grand plaisir de partager cette émission avec LEXA STEPPA SELECTA qui venu partager l’émission avec moi avec ses sélections stepper & dub, ainsi que nous parler de sa soirée V13 = R13 qui se déroulera au R-13 vendredi prochain de 21h à 1h30 !!!!

Pleins de bon Sons ! Enjoy !