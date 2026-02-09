492 Kizuna (09/02/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une
#sélection2025 & #stepper . #dub Vous pourrez écouter entre autre : , Youthie , Easton Clarke feat. 10,000 Lions Dave Daddario , feat. Noise Pollution Academy , Shak Manaly Tor.Ma in Dub et bien d’autres encore ….!
J’ai eu aussi le grand plaisir de partager cette émission avec qui venu partager l’émission avec moi avec ses sélections stepper & dub, ainsi que nous parler de sa soirée LEXA STEPPA SELECTA V13 = R13 qui se déroulera au R-13 vendredi prochain de 21h à 1h30 !!!!
Pleins de bon Sons ! Enjoy !
Playlist :
Life Horns > Youthie
(Single) (2025) /
Lake Of Fire > Milton Henry
(Single) (2025) /
Spoiled Cake > Easton Clarke
(Single) (2025) /
Session Lexa Steppa Selecta /
Shunya Step > 10000 Lions Feat. Dave Daddario
(Single) (2025) /
Have Faith > Cyrenius Black
(Single) (2025) /
Kizuna > Afrikan Dub & Oryo
Kizuna EP (2025) /
Session Lexa Steppa Selecta /
My Team > Inner Echo & Indra MC (No Ice Cream Sound Remix)
EchoPlex 003 - My Team EP (2025) /
Chronik > Noise Pollution Academy Feat. Shak Manaly
Chronik EP (2025) /
Session Lexa Steppa Selecta /
Voodoo Planet > Space Dub
(Single) (2025) /
Deep Emotion (Raw Version) > Tor.Ma In Dub
(Single) (2025) /
Tungstene Dub > Jera
The Nature Of Matter (2025) /
Session Lexa Steppa Selecta /