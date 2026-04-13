501 Jah Give I Glory (13/04/26)

Salut les mouettes ! Pour cette émission je vous propose une sélection #roots & #rockers ! Vous pourrez écouter entre autre : Willi Williams, Prince Alla, Napoli Rockers Syndicate feat. Rod Taylor, et bien d’autres encore ….!

J’ai eu le grand plaisir de partager l’émission avec Nico aka Swaby qui est venu nous faire vibrer avec ses belles sélections vinyles !!!

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

Bamboo @ R-13 #9 Je vous donne rendez-vous vendredi prochain :pour une session roots & rockers + session kitsch & fun de reprises reggae ! Ambiance chaleureuse et positives vibes garanties !!!!

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