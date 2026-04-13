Publié le par Jonathan

#501 Jah Give I Glory (13/04/26)

Salut les mouettes ! Pour cette émission je vous propose une sélection #roots & #rockers ! 💥 Vous pourrez écouter entre autre : Willi Williams, Prince Alla, Napoli Rockers Syndicate feat. Rod Taylor, et bien d’autres encore ….!

🚨 J’ai eu le grand plaisir de partager l’émission avec Nico aka Swaby qui est venu nous faire vibrer avec ses belles sélections vinyles !!! 🔥🔥🔥

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

⚠️ Je vous donne rendez-vous vendredi prochain : 💥🇯🇲 Bamboo @ R-13 #9 🇯🇲💥 pour une session roots & rockers + session kitsch & fun de reprises reggae ! Ambiance chaleureuse et positives vibes garanties !!!! ✊🇯🇲🔥

❤️

Playlist :

Give Jah Praise > Willi Williams
Messenger Man (1980) /

Little Less Talking > Delroy Williams
I Stand Black (1982) /

Session vinyles by Swaby /

Man Kill Man > Lone Ark Meets The 18th Parallel
(Single) (2026) /

Jah Give I Glory > Prince Alla
(Single) (2026) /

Fruit Ripe > Ras Teo Meets Lone Ark
The 40 Children (2026) /

Session vinyles by Swaby /

Be Strong > Napoli Rockers Syndicate Feat. Rod Taylor
(Single) (2022) /

Slogan On The Wall > Prince Jamo
(Single) (2022) /

One Day > Jobba
Capra records - Deep Vocals Vol.1 (2021) /

Session vinyles by Swaby /

Africa Roots > Jah Minstrel
(Single) (1979) /

Get To Know > Inturns
Consider Yourself (1978) /

Trench Town Connection > Aciamaj Feat. 'Gill'
(Single) (1975) /

Session vinyles by Swaby /

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