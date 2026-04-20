Publié le par Jonathan

#502 Don’t Look Back In Anger (20/04/26)

Salut les mouettes ! Pour cette émission je vous propose une sélection kitsch & fun de reprises reggae qui ira de Edith Piaf jusqu’à Britney Spears en passant par Depeche Mode, Oasis, Lauryn Hill, et bien d’autre encore ….  ! 💥 Vous pourrez écouter entre autre : Mungo’s Hi Fi, Junior Dell & The D-Lites, The Mad Geezers feat. RANKING JOE, Haris Pilton et bien d’autres encore ….!

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

La Nuit Je Mens > Booboo'zzz All Stars Feat. Max Livio
Studio Reggae Bash (2016) /

Foule Sentimentale > Alain Souchon (D&H Remix)
Les Big Tunes De La Chanson Française (2021) /

Black Rabbit > Prince Fatty Feat. Shniece
(Single) (2020) /

Ordinary World > Dubxanne Feat. Querbeat
Pop Wave In Dub (2024) /

Smalltown Boy > Gentleman's Dub Club Feat. Joe Yorke
(Single) (2024) /

Dub Be Good To Me > Mungo's HiFi & Eva Lazarus
More Fyah (2019) /

That Thing > Mungo's HiFi & Aziza Jaye
That Thing EP (2026) /

Toxic > Aphrodite Delacruz
(Single) (2019) /

Je Ne Regrette Rien > Edith Piaf (D&H Remix)
Les Big Tunes De La Chanson Française (2021) /

Groove Is In The Heart > Donnya Drake
(Single) (2026) /

Jump Around > Junior Dell & The D-Lites
Whole Lotta Skanking (2026) /

Don't Look Back In Anger > Junior Dell & The D-Lites
Whole Lotta Skanking (2026) /

Such A Shame > Sunshiners
Sunshiners (2006) /

Macumba > Jean-Pierre Mader (D&H Remix)
Les Big Tunes De La chanson Française (2021) /

Act Like To Know > Skinshape & Horus All Stars
Skinshape & Horus (2025) /

Genius Of Love > The Mad Geezers Feat. Ranking Joe
(Single) (2026) /

I Love To Love (Extended) > Irie Nanara
(Single) (2024) /

In A Dub Car > Haris Pilton
Gipsy & Balkan Dub (2026) /

Fade To Grey > Dubxanne Feat. Toogah
Pop Wave In Dub (2024) /

Sound Down > Red Rockers & Vesper T
Rocket Spacetape (2024) /

7 Seconds > Youssou N'Dour Feat. Nene Cherry (Jçao Remix)
Night Tide Remix Tape (2025) /

Je T'aimais, Je T'aime Et Je T'aimerai > Francis Cabrel (Jeep Remix)
Donne Merci Mixtape (2023) /

Jardin D'Hiver > Damé
(Single) (202018) /

