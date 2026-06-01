508 Wen Will We Learn (01/06/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques des Cimarons ou de Delroy Williams. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du nouvel album de Dubventurers « In The Valley » sorti chez iMusician et Collectif Kraken, de Benjammin & Loyal Bass « A Journey » sorti chez Loyal Bass Music, ainsi que le nouveau single de Elies meets Georges Dub sorti chez George Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Mountain Tops ou sur Karigan feat. Congo lion. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !
Pleins de bon Sons ! Enjoy !
Playlist :
Devil Must Of Made You > Earth & Stone Kool Roots (1978) /
So Free > The Cimarons Maka (1978) /
Give I & I Some Work (Extended) > Knowledge (Single) (1980) /
All The Time (Extended) > Delroy Williams I Stand Black (1982) /
Courtney > Ikobox (Single) (2026) /
Man's Will > Dubventurers In The Valley (2026) /
Isfet > Eliès Meets Georges Dub (Single) (2026) /
What A Pressure > Dennis Walks (Single) (2026) /
When Will We Learn > Benjammin & Loyal Bass A Journey (2026) /
Moses & Aaron > Ras Teo Meets Lone Ark The 40 Children (2026) /
Warning > Moutain Tops Global Warning (2026) /
Hold A Medi > Earl Sixteen & The Co-operators Concrete Rockers (2025) /