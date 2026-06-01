Publié le par Jonathan

#508 Wen Will We Learn (01/06/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques des Cimarons ou de Delroy Williams. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du nouvel album de Dubventurers « In The Valley » sorti chez iMusician et Collectif Kraken, de Benjammin & Loyal Bass « A Journey » sorti chez Loyal Bass Music, ainsi que le nouveau single de Elies meets Georges Dub sorti chez George Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Mountain Tops ou sur Karigan feat. Congo lion. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Devil Must Of Made You > Earth & Stone
Kool Roots (1978) /

So Free > The Cimarons
Maka (1978) /

Give I & I Some Work (Extended) > Knowledge
(Single) (1980) /

All The Time (Extended) > Delroy Williams
I Stand Black (1982) /

Courtney > Ikobox
(Single) (2026) /

Man's Will > Dubventurers
In The Valley (2026) /

Isfet > Eliès Meets Georges Dub
(Single) (2026) /

What A Pressure > Dennis Walks
(Single) (2026) /

When Will We Learn > Benjammin & Loyal Bass
A Journey (2026) /

Moses & Aaron > Ras Teo Meets Lone Ark
The 40 Children (2026) /

Warning > Moutain Tops
Global Warning (2026) /

Hold A Medi > Earl Sixteen & The Co-operators
Concrete Rockers (2025) /

Stepping Ahead > Karigan Feat. Congo Lion
The Earliers (2025) /

Youthman > Marcus I Meets aDUBta
Fullness (2026) /

Leaders Of Black Country > Vibes Tone
(Single) (1978) /

Be Wise My Brethren > George Allen
(Single) (1978) /

Rhythm And Harmony > Twelve Tribes Of Israel Band
(Single) (1975) /

The Lion Has Returned > Lloyd Anderson
(Single) (1974) /

The Betrayer > Earl Flute
(Single) (1972) /

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