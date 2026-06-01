508 Wen Will We Learn (01/06/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques des Cimarons ou de Delroy Williams. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du nouvel album de Dubventurers « In The Valley » sorti chez iMusician et Collectif Kraken, de Benjammin & Loyal Bass « A Journey » sorti chez Loyal Bass Music, ainsi que le nouveau single de Elies meets Georges Dub sorti chez George Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Mountain Tops ou sur Karigan feat. Congo lion. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !