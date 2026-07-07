513 Live In Love (06/07/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Johnny Osbourne ou de Willi Williams. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du nouvel album de Mo Kolours & The Co-operators « Fruits Of The Dispora » sorti chez HerbNest, le titre de Cornel Campbell extrait du one riddim album « Ras Beethoven » sorti chez HEARTICAL, ainsi que le nouveau single de Pasnbesa & Dub Shepherds sorti chez Railroad Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Iko Box ou sur Karigan feat. Obion. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !