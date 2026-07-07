Publié le par Jonathan

#513 Live In Love (06/07/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Johnny Osbourne ou de Willi Williams. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du nouvel album de Mo Kolours & The Co-operators « Fruits Of The Dispora » sorti chez HerbNest, le titre de Cornel Campbell extrait du one riddim album « Ras Beethoven » sorti chez HEARTICAL, ainsi que le nouveau single de Pasnbesa & Dub Shepherds sorti chez Railroad Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Iko Box ou sur Karigan feat. Obion. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Purify Your Heart > Johnny Osbourne
(Single) (1975) /

Going The Wrong Way > Al Campbell
(Single) (1975) /

So Free > The Cimarons
(Maka) (1978) /

Valley Of Jehosephat (Extended) > Willi Williams
Messenger Man (1980) /

Bare Feet Rock Ground > Mo Kolours & The Co-operators
Fruits Of The Diaspora (2026) /

Sun Is Shining > Ronnie Davis & Prince Fatty
(Single) (2026) /

Too Many Soldiers > Cornel Campbell
Ras Beethoven (2026) /

Warriah > Ras Oney
(Single) (2026) /

Live In Love > Pasnbesa & Dub Shepherds
(Single) (2026) /

Top ranking > JonQuan & Ranking Joe
(Single) (2024) /

Zion > Noel Ellis Meets Lone ark
Zion (2015) /

Utopia > Charlie P
Roots (2024) /

Youthman > Ikobox
(Single) (2024) /

Deepa > Obion
(Single) (2024) /

Billy Jack > Junior English
(Single) (1978) /

Rocking Time (Extended) > Monyaka
(Single) (1977) /

Slavery > Lloyd Charmers
(Single) (1976) /

Black Society > Bongo Ossie & the Moon Lights
(Single) (1975) /

Make Me Smile > Jackie Paris
(Single) (1975) /

You Said You Love Me More & More > Gene Rondo
(Single) (1975) /

Unchungeable Love > The Uprising Maytone
(Single) (1975) /

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