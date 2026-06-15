510 Marra (15/06/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #reggae & #dub #oriental ! On aura quelques belles nouveautés avec Georges DUb & Mathieu Pignol, Kubix, Dreadsquad feat. Don Fe, Craig Crofton & FootPrint System, ainsi que Steel Alive feat. Adil Smaali . On aura aussi pas mal de coups de cœur sur lesquels vous pourrez kiffer tel que Youthie & Kino Doscun, Dub Caravan feat. Mohamad Fityan, Tiburk, et bien d’autre encore ….

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

Je vous donne 2 rendez-vous le week-end prochain :

Nid du Héron * 1er rdv : vendredi 19 juin de 19h30 à 23h au

R-13 Bar * 2ème rdv : dimanche 21 juin à partir de 18h, rue Beaurepaire devant lepour la fête de la musique !