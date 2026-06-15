510 Marra (15/06/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #reggae & #dub #oriental ! On aura quelques belles nouveautés avec Georges DUb & Mathieu Pignol, Kubix, Dreadsquad feat. Don Fe, Craig Crofton & FootPrint System, ainsi que Steel Alive feat. Adil Smaali . On aura aussi pas mal de coups de cœur sur lesquels vous pourrez kiffer tel que Youthie & Kino Doscun, Dub Caravan feat. Mohamad Fityan, Tiburk, et bien d’autre encore ….
Pleins de bon Sons ! Enjoy !
Je vous donne 2 rendez-vous le week-end prochain :
* 1er rdv : vendredi 19 juin de 19h30 à 23h au Nid du Héron
!
* 2ème rdv : dimanche 21 juin à partir de 18h, rue Beaurepaire devant le R-13 Bar
pour la fête de la musique !
Playlist :
Isfet Oud > Georges Dub & Mathieu Pignol
(Single) (2026) /
Makam Dub > Youthie & Kino Doscun
(Single) (2023) /
Reggae Sharqi > Dub Caravan Feat. Mohamad Fityan
(Single) (2022) /
Hooka > Wöllner Feat. Elad Cohen
Arab Dub Album (2025) /
Saharagga > Gnawa Diffusion
Bab El Oued Kingston (1999) /
Journey > Kubix
Music Activist (2026) /
Misirlou > Dreadsquad Feat. Don Fe, Craig Crofton & FootPrint System
(Single) (2026) /
Kanikani > Tiburk
Orient Dub Mix #2 (2021) /
Marra > Steel Alive Feat. Adil Smaali
(Single) (2026) /
Breez > Khoe Wa Dub System Feat. Vincent Brizoux
Dub'n DIY (2016) /
Downtown (Befour Steppa) > L'Entourloop
La Clarté Dans La Confusion (2022) /
Arka > FootPrint System
Shakti (2016) /
Meditasi > Skunk Kut Feat. High Grade Steppaz
Orient Dub Mix #1 (2019) /
Moon > Enigmatik Dub Feat. Kaptan Emrah
Crossfade EP (2015) /
Bulla > Markus And Shahzad (Sumac Dub Remix)
(Single) (2020) /
Atom Of Peace > Mayd Hubb
Enter The Loop (2015) /
Constantine > Ashkabad
International Skankers (2016) /