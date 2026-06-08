509 Dancehall Cassette (08/06/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #digital ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Dennis Brown ou des Wailing Souls. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres le nouveau single de Iko Box meets Easy Joe sorti chez K-Gibi Records, de YT sorti chez Sativa Records, ainsi qu’un extrait du nouvel album de Tomawok « Wake Up » sorti chez Tomawok Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Derrick Parker ou sur Interrupt & Tenor Youthman. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !
Pleins de bon Sons ! Enjoy !