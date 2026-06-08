Publié le par Jonathan

#509 Dancehall Cassette (08/06/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #digital ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Dennis Brown ou des Wailing Souls. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres le nouveau single de Iko Box meets Easy Joe sorti chez K-Gibi Records, de YT sorti chez Sativa Records, ainsi qu’un extrait du nouvel album de Tomawok « Wake Up » sorti chez Tomawok Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Derrick Parker ou sur Interrupt & Tenor Youthman. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Run Come > Junior Delgado
(Single) (1985) /

Tracks Of Life > Dennis Brown
(Single) (1986) /

Cool Down The Heat > Junior Murvin
(Single) (1987) /

Move On > Wailing Souls
(Single) (1988) /

Warn Dem Again > Roll & Record Feat. Small Axe
(Single) (2026) /

Skin Flesh And Bones > Ikobox Meets Easy Joe
(Single) (2026) /

Sound Burial > Blackout JA
(Single) (2026) /

Full Up A Style > Tomawok
Wake Up (2026) /

Dancehall Cassette > YT
(Single) (2026) /

Turn It Up > Derrick Parker
Returns Pon Top (2016) /

Come Me Just A Come > Interrupt & Tenor Youthman
We Rule The Dance (2016) /

Truly Great > Little Kirk
Marshall Neeko Meets Yami Bolo & Little Kirk (2025) /

Mek Nuff Nice > Carl Meeks
Classeeks (2025) /

Strive > Interrupt & Donovan Kingjay
(Single) (2024) /

Cry For The Youths > Wackad
(Single) (1989) /

Musical Murder > Banana Man
(Single) (1989) /

Hello Josephine > Sanchez & Stinger Man
(Single) (1989) /

Raggamuffin Mi Soup > Thriller U
(Single) (1987) /

Ram Dance Man > Leslie Thunder
(Single) (1987) /

None Ah Dat > Tullo T
(Single) (1986) /

My Lord My God > Wayne Smith
(Single) (1986) /

Bad Woman > Super Black
(Single) (1985) /

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