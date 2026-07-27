516 Sound Killer (27/07/26)

Salut les mouettes ! Pour cette dernière émission de la saison, je vous propose une sélection sur la #bassmusic consacrée à la #jungle et à la #drumandbass ! Vous pourrez écouter entre autre : Brother Culture (Ed Solo remix), Youthstar & DEWAXED, Carl Meeks (Manudigital remix), Hybridub, THK feat. PAV4N, et bien d’autres encore ….!
J’ai eu aussi le grand plaisir de partager cette émission avec DJ Coinx (Coinxomatik) et Hugo aka Mindkey (Kapsule) qui sont venu mettre le sur les ondes du 103 FM !!!
Pleins de bon Sons ! Enjoy !
Playlist :
DJ Set By Coinx /
The Don > Footsie & Adam Prescott (J Kenzo Remix)
The Don - The Remixes EP (2026) /
We Run The Town > Origin On Feat. Persona
(Single) (2026) /
Sound Killer > Brother Culture (Ed Solo Remix)
Behold The Lion (2026) /
Badman > Danel & George Palmer
La Vibra (2025) /
Grew Up In The City > Youthstar & Dewaxed
Bac 2 Basics (2025) /
Haul And Pull Up Selector > Carl Meeks (Manudigital Remix)
(Single) (2017) /
Perdominant > Papa San (Selecta J-Man Remix)
Euphonique & Dazee Present : Welcom To Jungle (2025) /
No No No > Deekline & Ed Solo (Phibes Remix)
Euphonique & Dazee Present : Welcom To Jungle (2025) /
Synthesized > Bisou
Bisou Serum Presets (2025) /
Sound Test > Corrupted Mind
(Single) (2025) /
Shockwaves > Hybridub
Dinamic Abyss EP (2024) /
Outside > THK Feat PAV4N
(Zin)² (2025) /
Beijing > Ashkabad (Tetra Hydro K Remix)
Outernational Skankers (2024) /
DJ Set By Mindkey /
Great Stone > Prince Alla & Soul Syndicate (Jah Beer Remix)
Soul Syndicate Freedom Sound Edits EP (2025) /