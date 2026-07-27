516 Sound Killer (27/07/26)

Salut les mouettes ! Pour cette dernière émission de la saison, je vous propose une sélection sur la #bassmusic consacrée à la #jungle et à la #drumandbass ! Vous pourrez écouter entre autre : Brother Culture (Ed Solo remix), Youthstar & DEWAXED, Carl Meeks (Manudigital remix), Hybridub, THK feat. PAV4N, et bien d’autres encore ….!

J’ai eu aussi le grand plaisir de partager cette émission avec DJ Coinx (Coinxomatik) et Hugo aka Mindkey (Kapsule) qui sont venu mettre le sur les ondes du 103 FM !!!

Pleins de bon Sons ! Enjoy !