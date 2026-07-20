515 Faster (20/07/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine j’ai eu le plaisir de recevoir Steve et son équipe du Solifestival (qui se déroulera le 28 et 29 août prochain au Château de Bouillé Saint Paul (79) !)

_ 1ère partie d’émission :

L’émission commence donc par l’interview de Steve et son équipe du Solifestival. Au menu de l’interview : explication de l’association, présentations des groupes et du déroulement du festival, suivie d’une sélection consacrée aux artistes du Solifestival !!!

Sélection consacrée aux artistes du Solifestival #7 avec : Davojah, SUPA MANA , TWAN TEE, MirkaDub, et Omega Nebula.

_ 2ème partie d’émission :

Sélection 2026 consacrée à l’#electrodub. Vous pourrez écouter entre autre Crête&Moustache, Culture Dub All Stars, Roots Zombie, BASS TROOPERZ, Bandi, AWOGA, Pracha, Bleu Soleil & Sabry, JAEL feat. Sr. Wilson, Ob.dub & Abso, et pour finir FULL DUB feat. Janiss Roses. Pleins de bon sons ! Enjoy !