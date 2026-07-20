Publié le par Jonathan

#515 Faster (20/07/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine j’ai eu le plaisir de recevoir Steve et son équipe du Solifestival (qui se déroulera le 28 et 29 août prochain au Château de Bouillé Saint Paul (79) !)

_ 1ère partie d’émission :

L’émission commence donc par l’interview de Steve et son équipe du SolifestivalAu menu de l’interview : explication de l’association, présentations des groupes et du déroulement du festival, suivie d’une sélection consacrée aux artistes du Solifestival !!! 

Sélection consacrée aux artistes du Solifestival #7 avec : Davojah, SUPA MANA , TWAN TEE, MirkaDub, et Omega Nebula.

_ 2ème partie d’émission :

Sélection 2026 consacrée à l’#electrodub. Vous pourrez écouter entre autre Crête&Moustache, Culture Dub All Stars, Roots Zombie, BASS TROOPERZ, Bandi, AWOGA, Pracha, Bleu Soleil & Sabry, JAEL feat. Sr. Wilson, Ob.dub & Abso, et pour finir FULL DUB feat. Janiss Roses. Pleins de bon sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Interview De Steve et son équipe (Preséntation du Solifestival 2026) Partie 1 /

En Vie > Davojah Feat. JÇÃO
(Single) (2026) /

Elle Me Dit > Biga Ranx Feat. Davojah
Rainshine (2025) /

Sun Is Shining > Supa Mana Feat. Twan Tee
(Single) (2026) /

Stiil A Rise > Supa Mana Feat. Tenah
(Single) (2026) /

Looking 4 This > Twan Tee Meets Oddy
Innergy (2023) /

Party Shot > Jael Feat. Twan Tee
Raw (2026) /

Autumn Leaf Trip > Mirkadub
(Single) (2022) /

Break The violin Sound > Mirkadub
Crossroad EP (2025) /

Sunrise > THK Feat. Omega Nebula
(Zin)² (2025) /

Phase Shifter > Omega Nebula (Scuffed Remix)
(Single) (2026) /

Interview De Steve et son équipe (Preséntation du Solifestival 2026) Partie 2 /

Watta Fellin > Crête & Moustache (Remix Maxxo)
(Single) (2026) /

Rockin' Circus > Culture Dub All Stars
(Single) (2026) /

Dimension > Roots Zombie
E-Motion EP (2026) /

Hyperdust Horizon > Bass Trooperz
Galactic Anthems EP (2026) /

Feeling Irie > Bandi!
Firestick (2026) /

Rise > Awoga
(Single) (2026) /

Drown > Pracha (Remix Xcho)
Dark Beach EP (2026) /

Faster (Rework) > Bleu Soleil & Sabry
(Single) (2026) /

Habits (Stay High) > Jael (Remix Tove Lo)
(Single) (2026) /

A Blessing > Jael Feat. Sr Wilson
Raw (2026) /

Player 1 > Ob.dub & Abso
(Single) (2026) /

Live & See > Full Dub Feat. Janiss Roses
Trois (2026) /

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