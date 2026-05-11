Publié le par Jonathan

#505 Dis World (11/05/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots et le #rockers ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Prince Lincoln ou des Maytones. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres le nouveau single de Sylford Walker sorti chez Poor Mans Friend Records, de Obion sorti chez Jamble Records, ou de Benjammin sorti chez BadLeaf Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Breakfast Mood ou sur Congo lion. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Live Up To Your Name > Prince Lincoln
(Single) (1973) /

Remember Me > Junior Byles & Rupert Reid
(Single) (1975) /

Racial Situation > Liberators
(Single) (1977) /

Who Can't Hear Must Feel > The Maytones
(Single) (1979) /

They Don't Know > Sylford Walker
(Single) (2026) /

Dis World + Dis Dub > Obion
(Single) (2026) /

If I Ever Do You Wrong > Jahnny Minott & Dub Shpherds
(Single) (2026) /

Garden Of Eden > Benjammin
(Single) (2026) /

Forward On To Zion > Robbie Ark
(Single) (2026) /

Will His Show His Face > Breakfast Mood
Revelation (2025) /

House On The Rock > Lone Ark
Singers & Players (2025) /

We Nuh Ramp > Ras Teo Meets Lone Ark
The 40 Children (2026) /

Silver dragon > Congo Lion
Silver Dragon (2026) /

Upful > Marcus I Meets aDUBta
Fullness (2026) /

Yard Music (Extended) > Soul Power & Sound
(Single) (1982) /

Jah Is My Light > Walyn Ricketts
(Single) (1978) /

Come On Little Girl, Come On > Tony Brevett
(Single) (1976) /

Freedom > Tony Scott
(Single) (1975) /

Dread Red Dread (Extended) > African Son
(Single) (1975) /

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