505 Dis World (11/05/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots et le #rockers ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Prince Lincoln ou des Maytones. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres le nouveau single de Sylford Walker sorti chez Poor Mans Friend Records, de Obion sorti chez Jamble Records, ou de Benjammin sorti chez BadLeaf Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Breakfast Mood ou sur Congo lion. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !