Publié le par Jonathan

#497 Love Gets Sweeter (16/03/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots ! On retrouve enfin la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de The Congos ou de Dennis Brown. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du prochain album de la McAnuff Family & The Ligerians « Africa My Destiny » qui sortira le 15 mai 2026 chez SoulNurse Records, le nouveau single de Keith Rowe & #The18thParallel extrait de la compile « All Fruits Ripe » qui sortira le 24 avril chez Fruits Records, ainsi qu’un extrait du nouvel album de Mountain Tops « Global Warning » sorti chez Fruits Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur JonnyGO Figure ou sur Noel Ellis meets Lone Ark. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Heavy Manners > Prince Far I
Under Heavy Manners (1976) /

Open The Gates > The Congos
Heart Of The Congos (1977) /

Shoul I > Dennis Brown
Words Of Wisdom (1979) /

La La Bye Woman > Freddie McKay
Creation (1979) /

Kings Speech > Rider Shafique
(Single) (2026) /

Chant Down Babylon > Moutain Tops
Global Warning (2026) /

My Son > Earl Sixteen & The 18th Parallel
(Single) (2026) /

Love Gets Sweeter > Keith Rowe
(All Fruits Ripe) (24 Avril 2026) /

Story Comes To Bump > McAnuff Family & The Ligerians
Africa My Destiny (15 Mai 2026) /

Legal Ina NY > JonnyGo Figure
(Single) (2023) /

Herb Stock > Noel Ellis Meets Lone Ark
Zion (2015) /

Sufferah's Time > Upyard
Sufferah's Time (2025) /

Don't Rush > I-Rise
Like A Tree EP (2024) /

Music Will Never Die > Icho Candy
Pressure Them (2025) /

Protect Them > Norris Reid
Give Jah The Praise (1979) /

Let's Get Together > Tetrak
Let's Get Started (1978) /

Jah Give Us This World > The Travellers
(Single) (1977) /

Basement Session + Dub > Joe Morgan & Reckless Breed
(Single) (1976) /

So Jah Seh > Jackie Edwards
(Single) (1975) /

Ethiopia, Land Of My Father > Prince Heron
(Single) (1974) /

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