497 Love Gets Sweeter (16/03/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots ! On retrouve enfin la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de The Congos ou de Dennis Brown. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du prochain album de la McAnuff Family & The Ligerians « Africa My Destiny » qui sortira le 15 mai 2026 chez SoulNurse Records, le nouveau single de Keith Rowe & #The18thParallel extrait de la compile « All Fruits Ripe » qui sortira le 24 avril chez Fruits Records, ainsi qu’un extrait du nouvel album de Mountain Tops « Global Warning » sorti chez Fruits Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur JonnyGO Figure ou sur Noel Ellis meets Lone Ark. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !
Pleins de bon Sons ! Enjoy !