Publié le par Jonathan

#499 Burning (30/03/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission dans les grandes lignes sur le #roots avec une petite touche de #rubadub ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Steel Pulse ou de Pablo Moses. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du prochain album des #18thparallel « All Fruits Ripe » qui sortira le 24 avril prochain chez Fruits Records, un extrait du nouvel album de Youthie « Wild Vibes » sortir sur son label Youthie Records, ainsi qu’un extrait du nouvel EP des Tighters « Swedish Connection » sorti sur leur label The Tighters. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Dreadsquad & Lasai ou sur SOUL SUGAR feat. Jolly Joseph. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Handsworth Revolution > Steel Pulse
Handsworth Revolution (1978) /

Golden Locks > Bim Sherman
(Single) (1979) /

Dig On > Pablo Moses
Pave The Way (1981) /

Hail Shanti > Prince Lincoln & The Royal rasses
Roots Man Blues (1984) /

Back Then > The Tighters Feat. Dan I Locks
Swedish Connection EP (2026) /

Jah Law > Marky Lyrical
(Single) (2026) /

Natty Tree > Youthie
Wild Vibes (2026) /

Let Thy Kingdom Come > The 18th Parallel Feat. Var
All Fruits Ripe (24 Avril 2026) /

Where Mi Come From > Marcus Gad
(Single) (2026) /

Burning > Derajah & Macca Dread
(Single) (2026) /

Rasta Wear A Crown > Cedric Myton
History Of The Rastaman (2023) /

A Wah Do Dem ? > Dreadsquad & Lasai
(Single) (2025) /

Give Them > Tenor Mario
(Single) (2025) /

What May Be > Obidaya
New Chapter (2025) /

The End Of Your World > Soul Sugar Feat. Jolly Joseph
Just A Little Talk (2024) /

Never Get A Good Shot > The Autos Meet Christos DC
(Single) (2025) /

Unity & Love (Extended) > Monyaka
(Single) (1983) /

Yard Music (Extended) > Soul Power & Sound
(Single) (1982) /

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