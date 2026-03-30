499 Burning (30/03/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission dans les grandes lignes sur le #roots avec une petite touche de #rubadub ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Steel Pulse ou de Pablo Moses. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du prochain album des #18thparallel « All Fruits Ripe » qui sortira le 24 avril prochain chez Fruits Records, un extrait du nouvel album de Youthie « Wild Vibes » sortir sur son label Youthie Records, ainsi qu’un extrait du nouvel EP des Tighters « Swedish Connection » sorti sur leur label The Tighters. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Dreadsquad & Lasai ou sur SOUL SUGAR feat. Jolly Joseph. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !