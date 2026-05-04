Bamboo Station #504 : Do Not Change The Rules

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission en 2 parties ! 1ère partie consacrée au #rocksteady qui commence avec une sélction oldies l’occasion d’écouter Glen Adams ou Cornel Campbell. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur KeithandTex ou sur Karigan feat. Sebah. On fini cette 1ère partie rocksteady avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir entre autres un extrait du nouvel album de Junior Dell & The D-Lites « Whole Lotta Skankin’ » sorti chez Original Gravity, des Regulators feat. Donovan Kingjay « Live In Prague » sorti chez Original Gravity, ainsi que le dernier single de Lady Lex sorti chez Peckings Record. On passe ensuite à la 2ème partie consacrée au #ska qui commence avec les nouveautés : vous pourrez découvrir un extrait du nouvel album de Roy Ellis « Mr Symarip Live In Prague » sorti chez Liquidator Music, de Kalles Kaviar « Nine Feet Tall » sorti chez Tip-A-Top Records, et de Laurel Aitken with The Mighty Megatons « Love And Understanding » sorti chez Liquidator Music. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Skaracha ou sur johnny Valuti with The Skatanauts. On fini cette 2ème partie ska avec une sélection oldies l’occasion d’écouter Eddie Perkins ou Jackie Opel. Pleins de bon sons ! Enjoy !