Publié le par Jonathan

#498 Where Is The Love (23/03/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots ! On retrouve enfin la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de MAX ROMEO ou de Johnny Clarke. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du nouvel album de Marcus I meets aDUBta « Fullness »  sorti chez F-Spot Records, de Congolionofficial « Silver Dragon » sorti chez Back To Basics Records et Karigan Prod, de Winston Reedy « Back To My Roots » sorti chez Room in the sky. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Milton Henry ou sur The Breadwinners feat. Stevie. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

We Gonna Make It > Max Romeo
(Single) (1975) /

Songs Of The Almighty > Fred Locks
(Single) (1976) /

Don't Trouble Trouble > Johnny Clarke
(Single) (1976) /

Hypocrite > Cornell Campbell
(Single) (1982) /

Mr Bossman > Marcus I Meets aDUBta & The Black Oak Roots Allstars
Fullness (2026) /

All My Heart > Peter Youthman & Dub Shepherds
(Single) (2026) /

Mental Colionalism > Congo Lion
Silver Dragon (2026) /

Where Is The Love > Al Campbell & Bass Culture Players
(Single) (2026) /

Lick Some Vibes > Winston Reedy
Back To My Roots (2026) /

Meditation > Justin Hinds (E.Goud Remix)
(Single) (2025) /

Gimme Gimme Teke Teke > Milton Henry
Branches And Leaves (2013) /

Blood And Fire > Karigan Feat. Congo Lion
The Earliers (2025) /

Never Gonna Give Up > Cornell Campbell
(Single) (2020) /

Mr Landlord (Extended) > The Breadwinners Feat. Stevie
(Single) (2014) /

Time To Realise > Ruddy Symbol
(Single) (1979) /

Repatriation Song (Extended) > African Song
(Single) (1978) /

Rizla > Owne Gray & The Chain Smokers
(Single) (1976) /

Rub It In > Loves' Aide
(Single) (1976) /

Hurry Come Up > Laxton Ford & Charmers All Star
(Single) (1975) /

Too Much Confusion > Eugen 'Yanochak' Cline & Magic Circle Express
(Single) (1975) /

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