498 Where Is The Love (23/03/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots ! On retrouve enfin la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de MAX ROMEO ou de Johnny Clarke. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du nouvel album de Marcus I meets aDUBta « Fullness » sorti chez F-Spot Records, de Congolionofficial « Silver Dragon » sorti chez Back To Basics Records et Karigan Prod, de Winston Reedy « Back To My Roots » sorti chez Room in the sky. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Milton Henry ou sur The Breadwinners feat. Stevie. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !