Publié le par Jonathan

#512 Tandav (29/06/26)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose d’ouvrir vos chakras avec une émission sur le #reggae, #stepper & #dub #indi vibes ! On aura quelques belles nouveautés avec 10,000 Lions & Shivam Bhardwaj, Tiger Dubs & Sukanya, Ginette & Fransax, ainsi que Skunk kut. On aura aussi pas mal de coups de cœur sur lesquels vous pourrez kiffer tel que Tropical DUB Connection, Small Town Dubz feat. Lance Hume, Panda Dub, et bien d’autre encore ….

Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Indian Dub Song > Asha
Ariwa 81 Sessions (2005) /

Samadiyami Dub > Tropical Dub Connection
Spiritual Dubwise (2025) /

Om Nama Shiva > Tropical Dub Connection
(Single) (2020) /

Watermelon Melody > 10000 Lions Feat. Dave Daddario
Watermelon Melody EP (2025) /

Ganja Roots > Petah Sunday Feat. Mr Ganesh
(Single) (2024) /

Rally The Rightehouse > 10000 Lions
Fear Not EP (2024) /

Shunya Step > 10000 Lions Feat. ave Daddario
(Single) (2025) /

Jaadoo Rock > 10000 Lions Feat. Dave Daddario
(Single) (2025) /

Dattatreya Frequency > 10000 Lions & Shivam Bhardwaj
(Single) (2026) /

Tandav > 10000 Lions & Shivam Bardwaj
(Single) (2026) /

Sitar Dub > Smalltowndubz Feat. Lance Hume
(Single) (2025) /

King Of Sitar > Tokiboun In Dub Feat. Lance Hume
(Single) (2023) /

Further We Go > Higher Meditation Feat. Lance Hume
(Single) (2025) /

Om Shanti > Nyahbinghidub Feat. Koko Vega
(Single) (2025) /

Maya > Tiger dub & Sukanya
(Single) (2026) /

Indian West > Ginette & Fransax
Travelling Mindset (2026) /

Lamma > Ginette & Fransax Feat. Victoria
Travelling Mindset (2026) /

Crazy World > Panda Dub
Psychotic Symphony (2013) /

Destroy Dub > Skunk Kut
(Single) (2026) /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.