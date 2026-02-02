Publié le par Jonathan

Bamboo Station #491 : Six Guns

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une #sélection2025 consacrée au #dub ! 🖤  Vous pourrez écouter entre autres : Afrikan Dub & Oryo, Atili, Tor.Ma in Dub, Soundboy DEAD, 10,000 Lions & Fikir Amlak ft. Mysticwood, et bien d’autres encore ….!

Pleins de bon sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Bi Majo > Afrikan Dub & Oryo
Kizuma EP (2025) /

E Dey Pain Me > Alpha Steppa & Nai-Jah
Crowned Eagle (2025) /

Angstorm > Jera
The Nature Of Matter (2025) /

Roots Of Victory > Natural Hifi
(Single) (2025) /

Bells > Dr.Obi
(Single) (2025) /

Peace Of Mind > PhoniAndFlore
(Single) (2025) /

Breezeblock > Danny T & Tradesman
(Single) (2025) /

Rust > JahVapor
Buried Inna Bassline EP (2025) /

Six Guns > Atili
(Single) (2025) /

Deep Emotion > Tor.Ma In Dub
(Single) (2025) /

The Nebula Dub > Space Dub
(Single) (2025) /

Soundclash Dub > Soundboy Dead
(Single) (2025) /

Move Dem > Danubian Dub (Smalltowndubz Remix)
(Single) (2025) /

Ibrahim Dub > 10000 Lions & Fikir Amlak Feat. Mysticwood
Burkina Rise EP (2025) /

Shadows > Pilah Meets Birdy Nixon (Twinkle Remix)
O'Clock Remix (2025) /

Let Me Breathe > Hermit
(Single) (2025) /

Jah Rules > Rastaveli MC (Red-I Remix)
(Single) (2025) /

Sound Biznis > EchoBoy
Rasta We Rasta EP (2025) /

