Bamboo Station #491 : Six Guns

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une #sélection2025 consacrée au #dub ! Vous pourrez écouter entre autres : Afrikan Dub & Oryo, Atili, Tor.Ma in Dub, Soundboy DEAD, 10,000 Lions & Fikir Amlak ft. Mysticwood, et bien d’autres encore ….!
Pleins de bon sons ! Enjoy !
Playlist :
Bi Majo > Afrikan Dub & Oryo
Kizuma EP (2025) /
E Dey Pain Me > Alpha Steppa & Nai-Jah
Crowned Eagle (2025) /
Angstorm > Jera
The Nature Of Matter (2025) /
Roots Of Victory > Natural Hifi
(Single) (2025) /
Bells > Dr.Obi
(Single) (2025) /
Peace Of Mind > PhoniAndFlore
(Single) (2025) /
Breezeblock > Danny T & Tradesman
(Single) (2025) /
Rust > JahVapor
Buried Inna Bassline EP (2025) /
Six Guns > Atili
(Single) (2025) /
Deep Emotion > Tor.Ma In Dub
(Single) (2025) /
The Nebula Dub > Space Dub
(Single) (2025) /
Soundclash Dub > Soundboy Dead
(Single) (2025) /
Move Dem > Danubian Dub (Smalltowndubz Remix)
(Single) (2025) /
Ibrahim Dub > 10000 Lions & Fikir Amlak Feat. Mysticwood
Burkina Rise EP (2025) /
Shadows > Pilah Meets Birdy Nixon (Twinkle Remix)
O'Clock Remix (2025) /
Let Me Breathe > Hermit
(Single) (2025) /
Jah Rules > Rastaveli MC (Red-I Remix)
(Single) (2025) /
Sound Biznis > EchoBoy
Rasta We Rasta EP (2025) /