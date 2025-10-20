478 One Drop (20/10/25)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #digital ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Horace Andy ou de Gregory Isaacs. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres le nouveau single de Reggae Roast feat. Zen Lewis & Mowty Mahlyka sorti chez Reggae Roast, de Midnight Riders & Irie Ites sorti chez Irie Ites Records, ainsi qu’un extrait du nouvel album de Tippa Lee meets Naram « Musically Bad » sorti chez Red Robin Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur TiBiO & DUB Troubles ou sur Ikadub feat. Yehoud I & IFi. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque ! Pleins de bon Sons ! Enjoy !