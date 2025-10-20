Publié le par Jonathan

#478 One Drop (20/10/25)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #digital ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Horace Andy ou de Gregory Isaacs. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres le nouveau single de Reggae Roast feat. Zen Lewis & Mowty Mahlyka sorti chez Reggae Roast, de Midnight Riders & Irie Ites sorti chez Irie Ites Records, ainsi qu’un extrait du nouvel album de Tippa Lee meets Naram « Musically Bad » sorti chez Red Robin Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur TiBiO & DUB Troubles ou sur Ikadub feat. Yehoud I & IFi. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque ! Pleins de bon Sons ! Enjoy !

❤️

Playlist :

Nothing Don't Come Easy > Cornell Campbell
(Single) (1987) /

Love Light Of Mine > Horace Andy
(Single) (1987) /

Sweet Me > Michael Prophet
(Single) (1987) /

Steal A Little Love > Gregory Isaacs
(Single) (1988) /

Deh Pon Guard > Sheeba
The Promised Land (2025) /

Musically Bad > Tippa Lee Meets The Naram Rhythm Section
Musically Bad (2025) /

Tidal Wave (Raggattak Disco Dub) > Pupajim
Jahtarian Dubbers Vol.5 (2025) /

Rockin' Dubs > Reggae Roast Feat. Zen Lewis & Mowty Mahlyka
(Single) (2025) /

One Drop > Midnite Riders & Irie Ites
(Single) (2025) /

Walking Dead > Carl Meeks & Derrick Parker
(Single) (2019) /

War Is Not The Answer > Robert Lee
(Single) (2007) /

The Stopper > Cutty Ranks (Interrupt Remix)
(Single) (2013) /

Can't Ignore > Tibio & Dub Troubles
(Single) (2019) /

Right To Be There > Ikadub Feat. Yeahoud I & I Fi
Musical Fever (2025) /

Chuck Badness > Thriller U & Stingerman
(Single) (1988) /

Soso Love > Pirana
(Single) (1988) /

We Rule The Dancehall > Chuck Turner
(Single) (1987) /

Rising Star > Super Black
(Single) (1987) /

Rum Nuh Rap Up > Delroy Katt
(Single) (1987) /

Push Push > King Everal
(Single) (1987) /

Love It A Kill Me > John Wayne
(Single) (1985) /

Keep On Running > Prince Junior
(Single) (1984) /

