477 Dangerous Time (13/10/25)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #RubaDub ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Wailing Souls ou de Dennis Brown. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du nouvel album de Ikadub « Musical Fever » sorti chez BAT Records, de Junior Roy & Dub Shepherds « Trodding On Showcase » sorti chez BAT Records, ainsi quele dernier single de Lewis Bennett & Donovan Kingjay sorti chez Burning Bug Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur KIKO BUN ou sur OMAR Bernard. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque ! Pleins de bon Sons ! Enjoy !