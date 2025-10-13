Publié le par Jonathan

#477 Dangerous Time (13/10/25)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #RubaDub ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Wailing Souls ou de Dennis Brown. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du nouvel album de Ikadub « Musical Fever » sorti chez BAT Records, de Junior Roy & Dub Shepherds « Trodding On Showcase » sorti chez BAT Records, ainsi quele dernier single de Lewis Bennett & Donovan Kingjay sorti chez Burning Bug Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur KIKO BUN ou sur OMAR Bernard. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque ! Pleins de bon Sons ! Enjoy !

Playlist :

This World > The Viceroys
(Single) (1981) /

Baga Trouble > Wailing Souls
On The Rocks (1983) /

When Spring Is Around > Dennis Brown
Hold Tight (1985) /

Stop Playing With My Heart > Ijahman
Lilly Of My Valley (1985) /

Make Up Your Mind > Jojo Gladdy
(Single) (2025) /

Jail House > Lewis Bennett & Donovan Kingjay
(Single) (2025) /

Dangerous Time > Ikadub Feat. Echo Minott
Musical Fever (2025) /

Start A Revolution > Junior Roy & Dub Shepherds
Trodding On Showcase (2025) /

Gangstaz Ina The Street > Krak In Dub & Skarra Mucci Feat. Ras Demo & Troy Berkley
Free The Hard Way #2 EP (2025) /

Put The Most High Before Us > Little Kirk & Irie Ites
(Single) (2024) /

Just Magic > Kiko Bun
(Single) (2024) /

Tune In > Linval Thompson & Irie Ites Feat. Trinity
Ganja Man (2024) /

Sweet Melody > The Tighters Feat. Joe Yorke
Differently (2024) /

Out Deh + Dub > Omar Bernard
(Single) (2022) /

Rub A Dub One > Little John
(Single) (1986) /

Too Damn Craven > Wayne Smith
Smoker Super (1985) /

Jah Bring Them Come > Reggae Regular
Ghetto Rock (1984) /

Love Feelings > Cultural Roots
Hell A Go Pop (1984) /

Babylon > Brimstone
(Single) (1983) /

Tell It To Jah Nation > Al Kenlock
(Single) (1982) /

Cease Your Fire Arms > Michael White
(Single) (1982) /

