#479 Strongest Soldier (27/10/25)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots et le #rockers ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Cornell Campbell ou de Willi Williams. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du nouvel album de Bass Lee « Roots » sorti chez Bass Lee Music, de Lone Ark aka Roberto Sánchez « Singers & Players » sorti chez Messengers, ainsi que le dernier single de Marcus I & The 18th Parallel sorti chez Fruits Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Winston Reedy ou sur Icho Candy. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Conscious Rastaman (Extended) > Cornell Campbell
(Single) (1975) /

Effort Yourself > The Chantells
(Single) (1976) /

Think Twice (Extended) > Delroy Williams
(Single) (1979) /

Messenger Man > Willi Williams
Messenger Man (1980) /

East African Rift > Bass Lee
Roots (2025) /

Wax Box > Marcus I & The 18th Parallel
(Single) (2025) /

Path Of The Rightehouse > Al Campbell
(Single) (2025) /

Strongest Soldier > Roe Summerz & Dub Shepherds
(Single) (2025) /

Vultures > Lone Ark
Singers & Players (2025) /

Jah Roar > Ras Teo
(Single) (2024) /

Tribulation Pt. II > Shanti Yalah Feat. Linval Thompson
Friends Of The One (2021) /

Keep Walking > George Dekker
Man In The Street (2025) /

Those Days + Dub > Winston Reedy
(Single) (2021) /

Jah Rules The World > Icho Candy
Icho Candy & Friends - Pressure Them (2025) /

Wicked Shall No Enter > Jah Minstrel
(Single) (1979) /

The Tribe (Extended) > Tribesman
(Single) (1979) /

Pitch And Toss > Psalms
(Single) (1978) /

Wake You Shake You > Barrington Spence
(Single) (1975) /

