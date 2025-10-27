479 Strongest Soldier (27/10/25)

Salut les mouettes ! Cette semaine je vous propose une émission sur le #roots et le #rockers ! On retrouve la trame habituelle : On commence avec les béabas du reggae, L’occasion d’écouter des classiques de Cornell Campbell ou de Willi Williams. On continue avec les nouveautés : Vous pourrez découvrir en autres un extrait du nouvel album de Bass Lee « Roots » sorti chez Bass Lee Music, de Lone Ark aka Roberto Sánchez « Singers & Players » sorti chez Messengers, ainsi que le dernier single de Marcus I & The 18th Parallel sorti chez Fruits Records. On continue avec les coups de cœur : Vous pourrez kiffer sur Winston Reedy ou sur Icho Candy. On finira l’émission avec une sélection oldies, l’occasion d’écouter des perles méconnues de l’époque !

Pleins de bon Sons ! Enjoy !