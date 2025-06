Les élèves du lycée Blaise-Pascal questionnent la démocratie en France et dans le monde

Ce mois-ci, Radio Campus Angers ouvre ses micros aux élèves de terminale du lycée Blaise-Pascal, à Segré, pour une émission sur le thème de la démocratie.

Au programme :

des analyses sur le Rassemblement national (RN) : comment a-t-il changé de discours mais pas d’idées ? En quoi ce parti est-il un danger pour la démocratie ?

(RN) : comment a-t-il changé de discours mais pas d’idées ? En quoi ce parti est-il un danger pour la démocratie ? focus sur deux pays où la démocratie est menacée : le Brésil , avec la tentative de coup d’État de Jair Bolsonaro, et la Hongrie , où le régime de Viktor Orbán se targue d’être une « démocratie illibérale »

: le , avec la tentative de coup d’État de Jair Bolsonaro, et la , où le régime de Viktor Orbán se targue d’être une « démocratie illibérale » zoom sur les droits des femmes : aux Etats-Unis, le droit à l’avortement recule, tandis qu’en France, les victimes de violences sexuelles peinent toujours à obtenir justice

: aux Etats-Unis, le droit à l’avortement recule, tandis qu’en France, les victimes de violences sexuelles peinent toujours à obtenir justice un état des lieux des modes de protestation démocratiques en France

démocratiques en France pourquoi la Norvège affiche-t-elle un meilleur indice de démocratie que la France ?

Merci à Gaël Réaubourg, professeur d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique (EMC), qui a accompagné ses élèves dans la préparation de cette émission, et à Baptiste Lamy, assistant d’éducation, qui a assuré la technique en studio.