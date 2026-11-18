A l’occasion du festival Le Cinéma c’est Monplaisir, qui se tient du 18 au 28 novembre 2026 à la Maison pour tous (MPT) à Angers, une douzaine d’enfants du quartier ont préparé une émission sur le thème du cinéma. Au programme :

des interviews avec deux cinéastes angevins : Simon Astié , qui fait des films d’animation, et Thierry Charrier , qui réalise des films de fiction et des documentaires

avec deux : , qui fait des films d’animation, et , qui réalise des films de fiction et des documentaires des débats : vaut-il mieux voir un film au cinéma ou à la maison ? est-ce qu’on préfère les films ou les dessins animés ?

: vaut-il mieux ? est-ce qu’on préfère ? des microtrottoirs : quel est ton film préféré ? es-tu plutôt films d’horreur ou films drôles ?

: quel est ton ? es-tu plutôt ? une fiction sonore, qui se passe essentiellement au cinéma.

Merci à Maelis, Sarah et Baptiste, qui ont accompagné les enfants dans la préparation de cette émission, et à Thomas pour la régie de la salle de spectacle.

Dans le cadre du festival, cette émission sera diffusée dans le salon d’écoute de la Maison pour tous, ainsi que des épisodes de Dézoom & Débats, une émission de Radio Campus Angers qui part d’un film pour aborder un sujet de société avec des invité·es.