Contraception, excision : Maison Olympe donne la parole aux femmes

Cette semaine, Radio Campus Angers ouvre ses micros aux Olympiennes. C’est le nom donné à celles qui fréquentent Maison Olympe, un centre de santé gynécologique associatif créé en 2023 dans le quartier de Monplaisir à Angers. Dans cette émission, elles ont choisi de parler de contraception et d’excision. Au sommaire :

une découverte de l’exposition « Objets de choix » , portée par l’AFéMuse, qui revient sur l’histoire de la contraception, à l’occasion des 70 ans du Planning familial

, portée par l’AFéMuse, qui revient sur l’histoire de la contraception, à l’occasion des 70 ans du Planning familial un retour sur l’histoire de la pilule en France , qui n’a pas toujours été une affaire de femmes

, qui n’a pas toujours été une affaire de femmes un microtrottoir pour savoir si les hommes seraient prêts à prendre la pilule

des témoignages autour de la contraception

autour de la contraception une médecine de Maison Olympe débunke les idées reçues sur la contraception

sur la contraception le témoignage d’une Angevine qui a été excisée quand elle était bébé

qui a été quand elle était bébé l’éclairage d’une médecine sur l’excision et son impact sur la santé des femmes.

Une émission présentée par Soumya et Margot, réalisée avec Angèle, Céline, Chantal, Julie, Morgane, Raymonde, Soad et Sylvie.