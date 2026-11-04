Fictions sonores, débats et interviews : retour sur les ateliers radio d’octobre

Cette semaine dans Ouvrez les Micros, Radio Campus Angers vous propose d’écouter un florilège de contenus sonores issus des ateliers radio du mois d’octobre. Au programme :
- deux interviews réalisées par des enfants de l’accueil de loisirs de Gennes-Val de Loire, l’une sur la moto, l’autre sur le Chili, et une fiction sonore qui met en scène un dragon et des policiers
- trois débats réalisés par des élèves de 3ème de la Maison familiale rurale (MFR) de Brissac dans le cadre de l’Evars (Education à la vie affective, relationnelle et sexuelle) : le porno reflète-t-il la réalité ? peut-on tout accepter par amour ? choisit-on son orientation sexuelle ?
- trois contenus produits par des mineurs pris en charge par la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) : l’interview de Mélenn, journaliste vidéo; une fiction sonore où on trouve du travail grâce à une grève des bus; et un débat sur cette question : y a-t-il de bonnes raisons de ne pas respecter la loi ?